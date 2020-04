Zu wenig, zu langsam, zu zögerlich: Die Kritik an den Ergebnissen des gestrigen Videogipfels der EU folgt ausgetretenen Pfaden. Kein Wiederaufbaufonds. Also ein vergeblicher Gipfel – so das kurzschlüssige Urteil.

Man kann die Sache aber auch anders sehen. Die größte Wirtschaftskrise der vergangenen hundert Jahre verlangt nach einem gigantischen Wiederaufbauprogramm. Damit die Wohlstandskluft zwischen dem Norden und dem Süden der EU nicht noch größer wird. Denn das würde erst die Eurozone und dann die EU zerstören.

Also: Es muss Geld mobilisiert werden. Viel Geld.

Für nicht ausreichend hält Fabio de Masi, Obmann der Linken im Bundestags-Finanzausschuss, die gerade beschlossenen Hilfsmaßnahmen. Denn sollte die Wirtschaft abschmieren, hätte man am Ende noch mehr Schulden.

Wie viel Geld es kostet, ist unklar

Wie viel? Das weiß niemand. Deshalb soll die EU-Kommission jetzt eine Bestandsaufnahme machen. Und das Geld – wie viel es dann auch immer sein mag: Eine Billion, eineinhalb oder gar zwei – wo kommt es dann her? Auch das weiß bis heute niemand. Die Kommission soll jetzt Vorschläge machen.

Überweisen die Mitgliedstaaten, also vor allem die wohlhabenden Länder im Norden der EU, mehr Geld nach Brüssel als bislang, um den Wiederaufbaufond zu speisen? Wahrscheinlich ja, aber das allein wird nicht reichen. Die EU wird zusätzlich die Erlaubnis brauchen, Schulden zu machen. Das darf sie bislang nämlich nicht.

Aber wer zahlt diese Schulden dann zurück? Und die Gelder, die aus dem Fonds in den Süden der EU fließen sollen: Werden das Darlehen sein oder echte Transfers? Völlig unklar. Auch da soll die Kommission Vorschläge machen.

Die Beantwortung all dieser Fragen rüttelt an eisernen Gewissheiten, die bislang in der EU galten. Keine Transferunion, keine Haftungsgemeinschaft. Jetzt werden sie infrage gestellt.

Viele Regierungen müssen über ihren Schatten springen

In den kommenden Wochen werden viele Regierungen über ihren Schatten springen müssen, wenn der Kompromiss gelingen soll. Sie werden bisherige Überzeugungen und Versprechen, die sie ihren Wählern gegeben haben, über Bord werfen müssen.

Die Erwartung, eine solche politische Zeitenwende könnte an einem einzigen Gipfelnachmittag vollzogen werden, war naiv. Sobald die Kommission ihre Vorschläge präsentiert, wird ein beinharter Aushandlungsprozess mit dem Ziel eines Interessensausgleichs beginnen. Das geht nicht schnell, und ein Erfolg ist auch nicht garantiert. Aber es ist ein eingeübtes Verfahren in der EU.

Eines, das Möglichkeiten zur Verständigung, zum Kompromiss eröffnet. Und das ist der Fortschritt gegenüber dem schrillen Streit um die Coronabonds, die man nur akzeptieren oder ablehnen kann.

