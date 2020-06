Im Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard ist der zurückgetretene Chef des Unternehmens, Braun, festgenommen worden.

Braun habe sich gestern Abend gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft München mit. Er werde heute der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die über eine Haft entscheide.



Wirecard wickelt Zahlungen bei Internetgeschäften ab und sichert diese Transaktionen mit eigenen Vermögenswerten ab. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass dem Dax-Unternehmen Bankguthaben von 1,9 Milliarden Euro fehlen; das entspricht etwa einem Viertel der gesamten Bilanzsumme.

Altmaier fürchtet Imageverlust für Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Altmaier forderte eine rasche Aufklärung. Der CDU-Politiker sagte dem Nachrichtenportal T-Online, es müsse ermittelt werden, wie es dazu kommen konnte, dass sich offenbar Milliardenbeträge in Luft aufgelöst hätten oder möglicherweise nie da gewesen seien. Der Vorgang sei alles andere als banal. Es drohe auch ein Imageverlust für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit Blick auf das Vertrauen in den Bankenstandort Deutschland dürfe sich ein solcher Vorfall so schnell nicht wiederholen, verlangte Altmaier.



Die Geschäftsführerin des Deutschen Aktieninstituts, Bortenlänger, sprach sich gegen zusätzliche Regulierungen aus. Bortenlänger sagte im Deutschlandfunk, es gebe bereits viele Transparenzpflichten für Börsenunternehmen. Sie wisse nicht, ob mehr Vorschriften solche Krisen verhinderten. Stattdessen müssten Aufsichtsräte die beteiligten Personen genau prüfen.



Über Aufstieg und Fall von Wirecard erfahren Sie hier mehr.