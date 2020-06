Der Bilanzskandal beim Finanzdienstleister Wirecard hat für das Dax-Unternehmen aus Aschheim bei München weitere Konsequenzen. Am Mittag trat der langjährige Vorstandsvorsitzende Braun zurück. An der Börse fuhr die Aktie den zweiten Tag in Folge hohe Verluste ein. Ob Kredite gekündigt werden, ist noch unklar.

Schon gestern hatte die Wirecard-Aktie mehr als 60 Prozent ihres Wertes verloren. Grund war die abermals verschobene Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019. Wirtschaftsprüfer hatten ein Testat verweigert, weil Belege über die Existenz von 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien fehlen. Heute nun fiel der Aktienwert zeitweise um mehr als 50 Prozent auf unter 20 Euro.



Grund war unter anderem der Rücktritt von CEO Braun, der Wirecard seit 2002 groß gemacht hatte, nach Ansicht von Kritikern aber inzwischen den Überblick verloren hat. Wie das Unternehmen aus Aschheim bei München mitteilte, hat Braun seinen Posten im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Braun selbst erklärte in einem Brief an die Beschäftigten, er wolle die Zukunft des Unternehmens nicht belasten. Wirecard habe ein exzellentes Geschäftsmodell, herausragende Technologie und ausreichende Ressourcen für eine große Zukunft, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus dem Schreiben. Vorerst soll der kürzlich neu in den Vorstand berufene Manager Freis die Leitung der Firma übernehmen.



Zwei Banken auf den Philippinen hatten heute bestätigt, dass Wirecard bei ihnen keinerlei Guthaben hat. Das Unternehmen sei dort nie Kunde gewesen, entsprechende Dokumente seien gefälscht, hieß es. Wirecard geht von Betrug aus. Mit dem Fall sind die Finanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft München befasst.



Sollte das Testat für den Jahresabschluss nicht im Laufe dieses Freitags erteilt werden, könnten Wirecard-Kredite in Milliardenhöhe gekündigt werden. Das Unternehmen erklärte, man befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit den Banken.