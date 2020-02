Die Deutsche Bundesbank weist für das vergangene Jahr einen deutlich höheren Überschuss aus als in den Vorjahren.

Wie in Frankfurt am Main mitgeteilt wurde, überwies die Notenbank einen Bilanzgewinn in Höhe von 5,85 Milliarden Euro an den Bund. Im Vorjahr waren es 2,4 Milliarden Euro. Den Angaben zufolge war es der höchste Überschuss seit mehr als zehn Jahren.