Im Bilanzskandal um den Münchener Zahlungsdienstleister Wirecard haben zwei Banken auf den Philippinen bestätigt, dass das Unternehmen bei ihnen keinerlei Guthaben hat.

Wirecard gehöre nicht zu ihren Kunden, erklärten sowohl die BDO Unibank als auch die Bank of the Philippine Islands. Entsprechende Dokumente seien gefälscht. Man werde den Fall weiter untersuchen. In dem Skandal geht es um fehlende Guthaben von umgerechnet 1,9 Milliarden Euro - das entspricht etwa einem Viertel der Bilanzsumme des Dax-Konzerns.



Mit dem Fall sind die Finanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft München befasst. Das Unternehmen sieht sich selbst als Opfer eines Betrugs. Die Veröffentlichung der Jahresbilanz war gestern erneut verschoben worden. Ein Vorstandsmitglied wurde inzwischen freigestellt.



