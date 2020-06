Nach dem Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Binding, mehr Befugnisse für die Aufsichtsbehörden gefordert.

Man müsse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Möglichkeiten geben, spontan in die Bilanzen zu schauen, sagte Binding im Deutschlandfunk. Er sprach sich dafür aus, das Wertpapierhandelsgesetz zu ändern. So könne die Bafin schneller handeln. Derzeit müsse die Bafin zunächst die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung beauftragen, wenn sie in diesem Bereich aktiv werden wolle.



Wirecard hatte am Donnerstag Insolvenz angemeldet. In der Bilanz fehlen 1,9 Milliarden Euro. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Vorstandschef Braun und weitere Manager.