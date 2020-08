Im Bilanzskandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard fahndet das Bundeskriminalamt nun öffentlich nach dem flüchtigen Ex-Vertriebsvorstand Marsalek.

Er halte sich wahrscheinlich im Ausland auf, heißt es in der ausgeschriebenen Fahndung. Es bestehe der Verdacht auf einen besonders schweren Fall der Untreue und des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Hinweise nehmen das Polizeipräsidium sowie die Staatsanwaltschaft in München entgegen. Auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" starteten die Fahnder einen öffentlichen Zeugenaufruf.



Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Marsalek zusammen mit anderen Verdächtigen die Bilanzsumme von Wirecard um 1,9 Milliarden Euro aufgebläht hat. So habe das Unternehmen finanzkräftiger erscheinen und attraktiver für Kunden und Investoren werden sollen, heißt es.