Bundeskanzlerin Merkel wird Ende April als Zeugin im Wirecard-Untersuchungsausschuss gehört.

Zuvor werden Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier über den Skandal um den insolventen Finanzdienstleister aussagen. Merkel wird unter anderem befragt, warum sie sich auf einer Chinareise für Wirecard eingesetzt hatte, obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits Zweifel an der Integrität des Unternehmens gab.



Wirecard hatte im letzten Sommer nach einer Lücke von 1,9 Milliarden Euro in den Bilanzen Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Betrug systematisch angelegt war. In der Kritik stehen auch die Finanzaufsicht Bafin und Wirtschaftsprüfer von Ernst and Young.

