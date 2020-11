Großbritannien und die Europäische Union kommen in ihren Gesprächen über die künftigen Beziehungen zueinander nicht voran.

Das Büro des britischen Premierministers Johnson teilte in London mit, es bestünden nach wie vor "signifikante Differenzen". Vor allem Garantien für einen fairen Wettbewerb sowie Fischereirechte seien strittig. Zuvor hatte Johnson mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen telefoniert. Auch sie schrieb in ihrer Erklärung von "großen Differenzen" bei den Wettbewerbsregeln und dem Fischfang.



Am Montag sollen die Gespräche in London fortgesetzt werden. Dann konferieren in der britischen Hauptstadt Delegationen beider Seiten.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.