Israel und Marokko haben sieben Monate nach der Normalisierung ihrer bilateralen Beziehungen den kommerziellen Flugverkehr aufgenommen.

Eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft "Israir" sei am Morgen mit etwa 100 Passagieren an Bord von Tel Aviv in Richtung Marrakesch aufgebrochen, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Künftig seien auf dieser Strecke zwei bis drei Flüge pro Woche vorgesehen. Marokko war nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan das vierte arabische Land, das im vergangenen Dezember unter Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Trump seine Beziehungen zu Israel normalisierte.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.