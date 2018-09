Der russische Außenminister Lawrow sieht trotz Meinungsverschiedenheiten Chancen für eine Verständigung mit Deutschland.

Er würde die Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht als gespannt bezeichnen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Verflechtung in Wirtschaft, Kultur und Geschichte lege aber nahe, gemeinsam auf eine gute und vorhersagbare Zukunft zu setzen. Im Übrigen sei Russland nicht schuld am derzeitigen Zerwürfnis mit dem Westen. Vielmehr habe dieser im vergangenen Vierteljahrhundert die Linie verfolgt, sein Land einzudämmen, erklärte Lawrow. Er sehe die EU am Gängelband der USA. Europa solle sich den antirussischen Sanktionen verweigern.



Lawrow wird morgen in Berlin erwartet und dabei auch mit Bundesaußenminister Maas zusammenkommen.