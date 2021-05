US-Präsident Biden hat sich in Washington mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon auf eine vorsichtige Annäherung an Nordkorea geeinigt.

Biden betonte, Moon und er seien äußerst besorgt über die Situation auf der koreanischen Halbinsel. Er kündigte an, einen Sondergesandten in die Region zu schicken, um die nordkoreanische Führung dazu zu bewegen, ihr Atomprogramm aufzugeben. Der südkoreanische Präsident zeigte sich erleichtert über die Unterstützung der USA. Er setze große Hoffnungen in die von Realismus und Pragmatismus geprägte Politik der USA, mit dem nordkoreanischen Regime in Kontakt zu treten.



Ein weiteres Thema des bilateralen Austauschs zwischen den USA und Südkorea war zudem die Koordination bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen. Die US-Regierung hat zugesichert, Impfstoffe nach Südkorea zu exportieren, damit beispielsweise Personal im Gesundheitswesen besser vor einer Infektion geschützt wird.

