In nordspanischen Bilbao und in Bayonne in Südfrankreich haben zehntausende Menschen für die Rechte von Inhaftierten der aufgelösten Separatistenorganisation ETA demonstriert.

In Bilbao gingen nach Angaben der Polizei rund 65.000 Menschen auf die Straße. Viele skandierten Sätze wie "Baskische Häftlinge nach Hause". In Bayonne versammelten sich ebenfalls tausende Demonstrierende.



Die ETA hatte im Mai 2018 ihre Selbstauflösung bekanntgegeben. Rund 600 ihrer Mitglieder sind bis heute inhaftiert. Bei Anschlägen der Untergrundorganisation waren in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 800 Menschen getötet worden.