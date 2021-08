"Bild am Sonntag"

Die Bundesregierung und die Gesundheitsminister der Länder wollen offenbar Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren empfehlen. Wie die "Bild am Sonntag" mit Verweis auf eine Beschlussvorlage schreibt, soll ihnen generell die Impfung angeboten werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt das bisher nicht.

Laut "Bild am Sonntag" sollen Kinder und Jugendliche sowohl bei Haus- und Betriebsärzten als auch in Zentren geimpft werden. Zudem wollten die Länder allen jungen Erwachsenen in Universitäten, Berufsschulen und Schulen ein entsprechendes Angebot machen.

Stiko-Empfehlung nur bei erhöhtem Risiko

Die Ständige Impfkommission empfiehlt bislang nur, jene Kinder und Jugendliche zu immunisieren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Als Grund werden fehlende Daten zur Sicherheit des Impfstoffs angeführt. Impfungen seien präventiv-medizinische Interventionen an häufig gesunden Menschen und bedürften einer eingehenden Risiko-Nutzen-Analyse, heißt es weiter. In der Debatte warf die Stiko der Politik zuletzt vor, Druck ausüben zu wollen.

Politik erhöhte Druck auf Ständige Impfkommission

Unter anderem Bayerns Ministerpräsident Söder hatte öffentlich Druck auf die Ständige Impfkommission ausgeübt. Er hoffe auf eine schnellere generelle Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, sagte der CSU-Politiker im Juli. Vizekanzler Scholz forderte zuletzt junge Menschen auf, sich auch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission immunisieren zu lassen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn hat inzwischen jeder fünfte Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 17 Jahren eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Forderung der Kinder- und Jugendärzte

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, hatte vor dem neuen Schuljahr eine Corona-Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für ab 12-Jährige gefordert. Es gebe inzwischen zahlreiche Studien, die die Impfung positiv bewerteten, sagte Fischbach der „Ärzte Zeitung“. Die Eltern brauchten eine klare Perspektive, wie es weitergehe. Auch Bundestagspräsident Schäuble setzte sich dafür ein, dass die Stiko eine entsprechende Impfempfehlung ausspricht.

BamS: Dritte Impfung ab September

Wie "Bild am Sonntag" weiter schreibt, sollen ab September vor allem Hochbetagte, Pflegebedürftige und Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein drittes Mal geimpft werden. Vollständig Immunisierte, die zuvor einen Vektorimpfstoff - also Astrazeneca oder Johnson & Johnson - bekommen hatten, sollen demnach die Möglichkeit bekommen, sich mit Biontech/Pfizer impfen zu lassen. Für Pflegeeinrichtungen und Altenheime werde man mobile Impfteams einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.