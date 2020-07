"Bild am Sonntag"

Bundesinnenminister Seehofer dringt einem Medienbericht zufolge darauf, eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung einzuführen, bevor ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu vorliegt.

Die "Bild am Sonntag" meldet, der CSU-Politiker habe einen Brief an Bundesjustizministerin Lambrecht geschrieben. Darin fordere Seehofer, die Speicherung von IP-Adressen für ein halbes Jahr bereits jetzt gesetzlich festzuschreiben. Er begründe dies mit einem verstärkten Kampf gegen Kinderpornografie.



Das Justizministerium hält dem Bericht zufolge dagegen, es könne erst nach Vorliegen der EuGH-Entscheidung sinnvoll prüfen, inwiefern eine Gesetzesänderung notwendig sei.



Das Bundesverwaltungsgericht hat die deutschen Regeln zur Vorratsdatenspeicherung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, um prüfen zu lassen, ob sie mit EU-Recht vereinbar sind.