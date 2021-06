Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge doch keine Pflicht für Solardächer bei Neubauten.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist im sogenannten "Klimaschutz-Sofortprogramm 2022" der Regierung keine Vorgabe mehr zur Installation von Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen vorgesehen. Ein früherer Entwurf hatte diese Pläne noch enthalten. Weiter hieß es, dass auch die Energiesparvorschriften weniger streng ausfallen sollen. Zudem wolle die Regierung Vermieter doch nicht an den Kosten der CO2-Abgabe beteiligen. Dem Bericht zufolge könnte der Gesetzentwurf in der nächsten Woche im Bundeskabinett verabschiedet werden.



An der geplanten Pflicht für Solardächer hatte es unter anderem Kritik von Verbraucherschützern und vom Verband Haus und Grund gegeben.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.