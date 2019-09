Die Bundesregierung will offenbar Plastiktüten aus dem Einzelhandel verbannen.

Die "Bild"-Zeitung berichtet unter Verweis auf einen Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums, das Verbot solle innerhalb des ersten Halbjahres 2020 in Kraft treten. Die Branche bekomme dann aber noch ein halbes Jahr Zeit, ihre Restbestände an Tüten abzubauen. Bei Verstößen drohten den Händlern Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro. Von dem Verbot ausgenommen werden sollen laut "Bild" die kleineren abreißbaren Plastiktüten an Obst- und Gemüsetheken, da das Ministerium sonst eine größere Verschwendung befürchte: Die Anbieter könnten ihre Produkte dann womöglich in größeren Mengen in Plastik einschweißen, und die Verbraucher Obst und Gemüse häufiger wegschmeißen.



Vor drei Jahren hatten Handel und Bundesregierung vereinbart, den Verbrauch von Plastiktüten zu senken. Seitdem gibt es in vielen Supermarkt-Ketten keine mehr, oder sie kosten etwas. Die Vereinbarung hat nach Zahlen der Regierung bereits zu einer deutlichen Reduzierung der Tüten beigetragen.