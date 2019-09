"Bild"-Chefredakteur Reichelt hat die Berichterstattung über die Ermittlungen gegen den früheren Fußballnationalspieler Christoph Metzelder gegen Kritik verteidigt.

Die polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen hätten in aller Öffentlichkeit stattgefunden, sagte Reichelt im Deutschlandfunk. Eine Verkürzung des Namens hätte keinerlei schützenden Effekt gehabt, sondern Spekulationen befeuert.



Reichelt wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob im Fall Metzelder die "Bild"-Zeitung oder eine dritte Person an die Polizei herangetreten sei. Grundsätzlich rate die Redaktion ihren Quellen, sich selbst an die Behörden zu wenden, wenn die Informanten "möglicherweise von strafrechtlich relevanten Vorgängen" wüßten, betonte Reichelt. Er bestritt, dass es "einen Deal" zwischen der "Bild"-Zeitung und den Sicherheitsbehörden gegeben habe. Eine Vorverurteilung sieht Reichelt nicht. Er sprach vielmehr von Verdachtsberichterstattung. Die "Bild" hatte exklusiv berichtet.



Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, bestätigte die Hamburger Polizei, dass es die "Bild"-Zeitung war, die sie über den Verdacht gegen den Vize-Weltmeister informiert habe. Daraufhin habe die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sei mit einer Zeugin in Kontakt getreten.



Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen den früheren Fußballnationalspieler Christoph Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte. Bislang hat der Vize-Weltmeister zu den Vorwürfen geschwiegen.