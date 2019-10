"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt plant laut einem "Spiegel"-Bericht das künftige Fernsehprogramm des Boulevardblatts als Gegenentwurf zu ARD und ZDF.

"Wir wollen das Land, die Welt, die Politik und den Alltag der Menschen so zeigen, wie es die Leute erleben, und nicht so steril und weichgespült wie teilweise bei den Öffentlich-Rechtlichen", sagte Reichelt dem Nachrichtenmagazin. Außerdem würden viele Medien relevante Themen aussparen. Als Beispiel führt Reichelt die Schwertattacke in Stuttgart an, bei der ein Migrant seinen Mitbewohner auf der Straßen erstochen hatte.



Viele überregionale Medien hatten nicht über den Fall berichtet. Die "Bild"-Zeitung war hingegen wegen übertrieben sensationeller Berichterstattung über den Schwertmord vom Deutschen Presserat gerügt worden.



Anfang der Woche hatte der Verlag Axel Springer ankündigt, "Bild" zur TV-Marke auszubauen. Zudem soll das schrumpfende Printgeschäft neu geordnet werden. Die Redaktionen von "Bild" und "Bild am Sonntag" werden demnach zusammengelegt, die werktägliche Ausgabe von "Welt kompakt" eingestellt. In Verlag, Redaktionen, Vertrieb und Vermarktung ist ein Personalabbau geplant.