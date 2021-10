Der Medienkonzern Axel Springer hat den Journalisten Julian Reichelt von seinen Aufgaben als Chefredakteur der "Bild"-Zeitung entbunden.

Zur Begründung hieß es, durch Presserecherchen habe man neue Erkenntnisse über das Verhalten Reichelts gewonnen. Danach habe er auch nach Abschluss eines Compliance-Verfahrens im Frühjahr Privates und Berufliches nicht klar getrennt. Zuletzt hatte die New York Times über neue Vorwürfe berichtet.



Der Blogger und Medienjournalist Niggemeier sagte dazu im Deutschlandfunk, er halte die bekannt gewordenen Details über den Machtmissbrauch Reichelts für glaubhaft. Die Entscheidung des Springer-Verlags dürfte besonders durch den Artikel in der New York Times befördert worden sein, in dem ein Sittengemälde von Reichelt und Springer-Vorstandschef Döpfner gezeichnet worden sei, das auf amerikanische Leser geradezu erschreckend wirken dürfte.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.