Vor dem Hintergrund der vom Ippen-Verlag gestoppten Veröffentlichung einer Recherche des eigenen Investigativ-Teams zum Fall Julian Reichelt hat der Chefredakteur Markus Knall die Betroffenen um Entschuldigung gebeten.

Zahlreiche Frauen hätten den Mut gefasst, seiner Redaktion ihre Geschichten im Zusammenhang mit dem jüngst abgesetzten "Bild"-Chef zu erzählen, führte Knall aus. Die Redaktion habe ihnen zugesagt, unter Wahrung der Anonymität über ihre persönlichen Schicksale zu berichten. Dieses Versprechen habe man nicht einlösen können und das bedaure er zutiefst. Durch die kurzfristige Nichtveröffentlichung sei man dem Vertrauen, das die Betroffenen in sein Team gesetzt hätten, nicht gerecht geworden, so Knall.



Die "New York Times" hatte am Sonntag einen langen Artikel veröffentlicht, in dem es um den Medienkonzern Springer, die Unternehmenskultur und "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt ging. Zudem gab es die Recherchen eines Investigativ-Teams von Ippen, die das Medienhaus zunächst auf Einwirken des Verlegers Dirk Ippen selbst nicht veröffentlicht hat. Das hatte große Kritik intern und extern hervorgerufen. Zwischenzeitlich erschienen einige Rechercheergebnisse von Ippen in einem Online-Bericht des Magazins "Der Spiegel". Aktuell prüft die Mediengruppe eine Veröffentlichung weiterer Ergebnisse der Recherche. Knall sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe nach einer intensiven Diskussion im Hause den Punkt erreicht, dass man als Redaktion in die Veröffentlichung gehen könne.



Am Montag hatte der Springer-Konzern mitgeteilt, dass Reichelt von seinen Aufgaben entbunden worden sei. Das Unternehmen begründete das Ende der Zusammenarbeit mit dem 41-Jährigen an der Spitze so: "Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."



Im Frühjahr hatte der Konzern das interne Verfahren angestoßen. Nach Springer-Angaben standen im Kern der Untersuchung die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz. Der Konzern prüfte Vorwürfe und kam zu dem Ergebnis, dass Reichelt seinen Posten behalten sollte. Es war eine zweite Chance. Nach einer befristeten Freistellung kehrte er in den Job zurück.

