Richard Serra ist tot. Er hinterlässt Skulpturen wie den "Terminal" in Bochum.

Er starb im Alter von 85 Jahren in seinem Haus auf Long Island bei New York City. Serra gehörte zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Generation. Bekannt wurde er vor allem wurde durch seine großen Skulpturen aus Stahl. Er schuf unter anderem den "Terminal" in Bochum und "Titled Arc" in New York. Auch die Grundidee für das Holocaust-Mahnmal in Berlin stammt von Serra.

