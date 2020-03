An deutschen Grundschulden fehlen etwa 23.000 Lehrkräfte für den Musikunterricht.

Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge werden deshalb nur 43 Prozent des Musikunterrichts von ausgebildeten Musiklehrerinnen und -lehrern erteilt. An der bundesweiten Erhebung waren auch der Deutsche Musikrat und die Konferenz der Landesmusikräte beteiligt. Einer Prognose zufolge dürfte sich der Mangel in den kommenden Jahren noch vergrößern, weil mehr Musiklehrer in Rente gehen als neue ausgebildet werden.