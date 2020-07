Der Bund unterstützt die Verleihung von Laptops an Schülerinnen und Schüler mit 500 Millionen Euro.

Bundesbildungsministerin Karliczek unterzeichnete in Berlin eine Vereinbarung mit den Ländern. Schulen sollen mithilfe des Geldes Laptops oder Tablets beschaffen und diese an Kinder und Jugendliche ausleihen, die nicht über eigene Endgeräte verfügen. - In der Corona-Krise war während des sogenannten Homeschoolings kritisiert worden, dass viele mangels Ausrüstung von zu Hause aus nicht digital lernen konnten.