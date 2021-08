Die Bundesregierung stärkt die Antisemitismusforschung sowie die Forschung über Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland.

Bundesbildungssministerin Karliczek sagte in Berlin, jüdisches Leben sei in Deutschland so bedroht wie schon lange nicht mehr. Man brauche Tiefenwissen, um Rassismus und Antisemitismus wirksam bekämpfen zu können. Zur Verfügung stehen 35 Millionen Euro. Mit den Mitteln sollen Forscher zum Beispiel herausfinden, welche Formen von Judenfeindlichkeit an Schulen vorkommen. Ein anderes Projekt soll eine Gegenstimme zur Bekämpfung antisemitischer Hassreden für junge Menschen im Internet entwickeln.



Die Projekte gehen zum Teil auf eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Förderrichtlinie zurück und zum Teil auf den Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.