Benachteiligte Schülerinnen und Schüler sollen durch eine neue Initiative von Bund und Ländern bessere Bildungschancen erhalten.

Im Rahmen des Programms "Schule macht stark" werden 125 Millionen Euro für die kommenden zehn Jahre zur Verfügung gestellt. Zunächst sollen in einer ersten Phase bundesweit 200 Schulen in problematischen Lagen durch praxisnahe Forschung unterstützt werden. Profitieren sollen Grundschulen und weiterführende Schulen bis zur 10. Klasse. In der zweiten Phase werden die gewonnenen Erkenntnisse an andere Schulen weitergegeben.



Bundesbildungsministerin Karliczek sagte, man wolle das Bildungssystem in den nächsten Jahren besser und gerechter gestalten. Gute Bildung müsse es überall geben - in den Villenvierteln genauso wie an Orten, wo die Situation nicht so einfach sei, betonte die CDU-Politikerin.