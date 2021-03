Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass für ein bundesweites Corona-Nachhilfeprogramm doppelt so viel Geld nötig ist wie Bildungsministerin Karliczek eingeplant hat.

Der Präsident des Verbandes, Meidinger, bezifferte die notwendigen Mittel auf rund zwei Milliarden Euro. Die CDU-Politikerin Karliczek veranschlagte für das Nachhilfeprogramm etwa eine Milliarde Euro. Meidinger erklärte, je nach Bundesland, Schulart und Infektionslage seien pro Schüler bisher zwischen 300 und 600 Präsenz-Unterrichtsstunden weggefallen und nur teilweise durch Distanzunterricht ersetzt worden. Er erwarte daher, dass eine Lernförderung über mehr als nur ein Schuljahr laufen müsse. "Das ist eine Langstrecke und nicht nur eine vorübergehender Förderung, die man nach wenigen Wochen und Monaten abhaken kann."



Ähnliche Zahlen hatte zuletzt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) genannt. Die Studie des arbeitgebernahen Instituts geht laut einem Bericht der "Rheinische Post" zufolge von rund 1,5 Millionen Schülern aus, bei denen durch die Krise ein stark erhöhter Förderbedarf entstanden ist. Die Autoren rechnen mit einem durchschnittlichen Förderbedarf von rund 100 Stunden pro betroffenem Schüler - und kommen so auf eine Fördersumme von 1,5 Milliarden Euro.



Die Bundesbildungsministerin will mögliche corona-bedingte Lernrückstände mit einem bundesweiten Nachhilfeprogramm ausgleichen. Dazu solle es am Ende des Schuljahres in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in den Kernfächern geben, sagte Karliczek der Funke-Mediengruppe. Erste Angebote soll es bereits in den Sommerferien geben. Zielgruppe seien vor allem Schüler, bei denen ein Wechsel bevorstehe - entweder auf eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung.

