Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will eine Corona-Testpflicht an Schulen prüfen.

Der CSU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, er könne sich einen solchen Schritt gut vorstellen, sofern er möglich sei. Freiwilligkeit sei prinzipiell nicht verkehrt, betonte Holetschek. Die Bereitschaft zum Testen sei aber nicht so hoch, wie er dies erwartet habe. Der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbandes, Bartsch, sprach sich ebenfalls für eine Testpflicht aus. Er erklärte im WDR-Hörfunk, bei den derzeit noch freiwilligen Tests machten 20 bis 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht mit. Möglicherweise gehe es den Eltern darum, eine Quarantäne zu vermeiden.



Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, forderte eine Rückkehr zur Notbetreuung in Kitas, bis das dortige Personal geimpft sei. Sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Infektionenen in den Kindertageseinrichtungen stiegen schnell. Deshalb müsse die Notbremse gezogen werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 01.04.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 30.03)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 31.03.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Bundesländer: Vielerorts soll auch an den Ostertagen geimpft werden (Stand: 30.03)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.