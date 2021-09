Kurz vor dem Beginn des Wintersemesters an deutschen Hochschulen nimmt die Diskussion über einen gerechteren Zugang für angehende Studierende wieder Fahrt auf.

Vor diesem Hintergrund fordert Cort-Denis Hachmeister, Experte vom "Centrum für Hochschulentwicklung", mehr praxisnahe Zugänge zum Hochschulstudium. Er sagte im Deutschlandfunk, statt nur auf die Abiturnote zu schauen sollten verbindliche fachliche Einstellungstests in weiteren Studiengängen eingeführt werden. So könnte der Anteil von Studierenden aus Nicht-Akademikerhaushalten erhöht werden.



Bisher werden solche Tests in Deutschland eher spärlich eingesetzt, zum Beispiel für ein Medizinstudium. Ansonsten sind die Abiturnoten entscheident. In Österreich hingegen spielt die Note des Abiturs bei der Bewerbung um einen Studienplatz keine Rolle. Stattdessen sorgen Auswahltests beziehungsweise eine Studieneingangs- und Orientierungsphase für einen Auswahlprozess vor und während des Studiums.

"Soziale Herkunft beachten"

Eine solche - besser strukturierte - Studieneingangsphase wünscht sich auch Hachmeister. Nach dem ersten Studienjahr müsse klar sein, ob das Studium zu einem passe oder nicht, verlangt er. Bisher brechen nach Angaben von Hachmeister 27 Prozent der Studierenden ihr Studium ab, überdies oft sehr spät. Hier müsse die Entscheidung an den Anfang des Studiums verlagert werden.



Auch sollten die Universitäten die soziale Herkunft von Bewerberinnen und Bewerbern stärker berücksichtigen und betrachten, unter welchen Umständen die Noten zustande gekommen sind, meint der Wissenschaftler. Er nannte in diesem Zusammenhang das Vereinigte Königreich als mögliches Vorbild.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.