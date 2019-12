Der Bildungsforscher Klaus Klemm hat deutlich mehr Förderung für Kinder schon im vorschulischen Bereich gefordert.

Klemm sagte im Deutschlandfunk, damit könne ausgeglichen werden, was viele Familien ihren Kindern nicht bieten könnten. Er betonte mit Blick auf Krippen und Kindergärten: "Wir dürfen das nicht nur als Aufbewahrung begreifen, wir müssten dafür sorgen, dass da Qualität geboten wird, die wirklich ausgleicht." Dies sei in der Wissenschaft auch schon lange bekannt. Nach Einschätzung des emeritierten Professors hat in Deutschland zu lange die Vorstellung vorgeherrscht, dass Erziehung nur Aufgabe der Familie sei und nicht von Kindergärten und Schulen.