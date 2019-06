Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland sollen ab dem Jahr 2021 mehr Geld von Bund und Ländern erhalten.

Eine entsprechende Vereinbarung trafen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel. Danach geben Bund und Länder dauerhaft rund vier Milliarden Euro jährlich zusätzlich zur Grundausstattung in die Hochschulen. 120 Milliarden Euro investieren sie von 2021 bis 2030 in die außeruniversitäre Forschung. Mit 150 Millionen Euro sollen zudem jährlich neue Ideen vor allem in der Lehre gefördert werden. Bereits im vergangenen Monat hatten sich die Fachminister auf den Pakt verständigt. Bundesbildungsministerin Karliczek erklärte, noch nie habe es in Deutschland für Hochschulen und Forschungseinrichtungen so langfristig finanzielle Sicherheit gegeben.