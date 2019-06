Deutsche Abiturienten haben nach Ansicht des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Alt, große Wissenslücken.

Es gebe gravierende Mängel, was die Studierfähigkeit zahlreicher Abiturientinnen und Abiturienten angehe, sagte Alt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte insbesondere für Fächer, in denen Mathematik die Grundlage sei, also beispielsweise Ingenieurs- oder Naturwissenschaften, aber auch Fächer wie Betriebswirtschaftslehre. Kritische Rückmeldungen von den Hochschulen erhält der HRK-Präsident eigenen Angaben zufolge auch in Sachen Schreiben und Textverständnis. Jungen Menschen falle es zunehmend schwer, längere Texte zu lesen.



Alt bringt das auch in Zusammenhang mit der Digitalisierung: Im Alltag würden viele Texte nur noch selektiv gescannt. Er fordert deshalb nach dem Digitalpakt zur technischen Ausstattung der Schulen einen "Lernpakt". Es müssten alle Kenntnisse und Fähigkeiten unterrichtet werden, die im Umgang mit digitalen Medien nötig seien.