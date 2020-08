Bildung in der Pandemie

Schulen, Lehrer und Schüler sollen angesichts der Corona-Krise kurzfristig deutlich stärker finanziell bei der Digitalisierung unterstützt werden.

Das ist das Ergebnis eines Bund-Länder-Treffens mit Kanzlerin Merkel zur Lage an den Schulen. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Pandemie habe der Entwicklung von Formen des digitalen Lernens neue Dringlichkeit verliehen. Es habe den gemeinsamen Willen gegeben, schnellstmöglich alle Schulen an das schnelle Internet anzuschließen, Schülern zu Hause einen bezahlbaren Zugang zum Internet zu ermöglichen und Lehrer mit Endgeräten auszustatten. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, wird mit Kosten von rund 500 Millionen Euro gerechnet. Bund und Länder müssten nun über konkrete Schritte beraten.



Flächendeckende Schulschließungen, wie zu Beginn der Corona-Pandemie, soll es nach den Worten Seiberts möglichst nicht mehr geben. An dem Treffen hatten neben Merkel die zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder sowie Bundesbildungsministerin Karliczek und SPD-Chefin Esken teilgenommen.