Städten und Gemeinden in Deutschland fehlen Milliarden für die Gebäude von Schulen und Kitas.

Die Förderbank KfW bezifferte den Investitionsstau bei den Schulen auf fast 48 Milliarden Euro, für Kindertagesstätten fehlten demnach weitere 7,6 Milliarden Euro. Damit mache der Bildungsbereich mit inzwischen gut einem Drittel den größten Anteil des Investitionsrückstandes der Kommunen aus. Gemessen am Vorjahr sei die Lücke inbesondere in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland größer geworden - zum Teil auch, weil die Ganztagsbetreuung ausgebaut werde.



KfW-Chefvolkswirt Zeuner sagte, zwar investierten Städte und Gemeinden seit einigen Jahren wieder mehr in Schulen und Kitas. Ein Großteil der Ausgaben werde aber durch steigende Baupreise regelrecht "aufgefressen". Als weiteren Grund nannte er Personalmangel in den kommunalen Verwaltungen, durch den die Planung und Umsetzung weiterer Investitionen verhindert würden.