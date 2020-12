Die Kultusminister der Länder haben sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien ausgesprochen. Diese sollten auch nicht vorgezogen werden, hieß es nach der Kultusministerkonferenz in Mainz. Stattdessen solle der Präsenzunterricht aufgehoben werden, um angesichts der Infektionszahlen die Situation zu entspannen.

Die KMK-Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Ressortchefin Hubig, nannte als weitere Möglichkeiten Wechselmodelle und Fernunterricht. Für viele Schüler sei Präsenzunterricht jedoch sehr wichtig, betonte die SPD-Politikerin. Daher sollten solche Schritte möglichst kurz gehalten werden und nicht länger als zwei Wochen nach den Ferien andauern.



Der hessische Kultusminister Lorz betonte, Schulen seien keine virusfreien Blasen, aber auch keine Treiber der Pandemie. Es habe sich gezeigt, dass Schüler sich vor allem außerhalb der Schule infizierten. Daher seien Schulschließungen auch nicht die entscheidende Stellschraube zur Bekämpfung der Pandemie seien, wenn zugleich etwa Einkaufszentren weiter geöffnet blieben. Zudem forderte Lorz eine Strategie für die Wiederöffnung der Schulen nach einem möglichen Lockdown.

Präsenzpflicht zum Teil ab Montag aufgehoben

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet kündigte eine Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen in NRW ab dem kommenden Montag an; Schüler ab Klasse acht würden auf Distanz unterrichtet. Die Schulferien würden um zwei Tage verlängert. NRW-Familienminister Joachim Stamp rief die Eltern dazu auf, ihre Kinder zwischen dem 14. Dezember und dem 10. Januar möglichst nicht in die Kita zu bringen.



Auch Niedersachsen hebt laut Kultusminister Tonne ab Montag die Schulpflicht auf. Eltern könnten ihre Kinder bis zum ordentlichen Beginn der Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreien, es werde ein "freiwilliges Homeschooling" geben. Für Schülerinnen und Schüler, die davon keinen Gebrauch machten, blieben die Schulen offen. In Sachsen stellen Schulen und Kindergärten ab Montag ihren Unterricht und ihre Betreuung ein. In Thüringen soll nach Angaben der Staatskanzlei ab dem 19. Dezember bereits ab der ersten Klasse Distanzunterricht stattfinden.



In Mecklenburg-Vorpommern gehen zunächst ab kommender Woche die älteren Jahrgangsstufen in Corona-Risikogebieten in den Distanzunterricht. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sprach sich im Deutschlandfunk allerdings gegen eine komplette Einstellung des Schulbetriebs vor Weihnachten aus. Vor allem Grundschulen, aber auch Kitas, müssten bis zum Ferienbeginn offen bleiben. Das sei vor allem für Eltern, die in der Pflege oder in Krankenhäusern arbeiteten, eine große Entlastung. Wenn sich die Regierungschefs der Länder aber angesichts der besorgniserregenden Corona-Zahlen auf strengere Maßnahmen einigen, dürfte das auch für die Schulen nicht ohne Folgen bleiben.

Thema sorgt für Kontroversen

Kaum eine Maßnahme zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus wird so heftig diskutiert wie die mögliche Schließung von Schulen. Warnungen kommen von Kinderhilfsorganisationen. Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider, warnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" nicht nur vor einer Gefährdung der Bildungserfolge: "Kinder verlieren durch einen Stopp des Unterrichts auch einen Ort, an dem sie unterstützt werden, Schulmahlzeiten erhalten und geschützt sind." Das Deutsche Kinderhilfswerk erklärte, mit einer Aussetzung der Schulpflicht oder einer Verlängerung der Schulferien werde ebenso wie mit Kita-Schließungen das Recht auf Bildung ausgehebelt.



Viele Lehrer und Eltern sehen das offenbar anders. Der Deutsche Lehrerverband plädierte für erneuten Distanzunterricht. Es sei klar, dass die Schulen bei der angestrebten Kontaktreduzierung ihren Beitrag leisten müssten, sagte Verbandspräsident Meidinger im NDR-Hörfunk. Der Hauptpersonalrat für die Lehrkräfte in Brandenburg fordert eine sofortige Umstellung des Schulbetriebs auf Unterricht zuhause. Es bestehe die Notwendigkeit, dass alle gesellschaftlichen Bereiche dazu beitragen müssten, die Infektionszahlen deutlich und nachhaltig zu senken, heißt es in einem Brief an Bildungsministerin Ernst (SPD). Dabei spiele auch keine Rolle, dass die Statistik nur eine geringe Zahl Infektionen an Schulen aufweise, denn die Menge symptomfreier Infektionen könne nicht erfasst werden.

