Die Kultusminister der Länder haben vereinbart, den Zugang zur Erzieherinnen- und Erzieherausbildung weiter zu öffnen.

Nach Angaben der KMK geht es darum, angesichts des Fachkräftemangels in dem Bereich neue Zielgruppen zu erschließen. So sollen bestimmte Qualifikationen aus anderen Bereichen angerechnet werden können, um die Ausbildungsdauer in diesen Fällen zu verkürzen. Auch sollen die Zugangsvoraussetzungen für Umsteiger aus anderen Berufen erleichtert werden. Ferner ist geplant, die Erzieherausbildung in Teilzeit attraktiver zu machen.