Der Deutsche Lehrerverband hält bei einem Normalbetrieb der Schulen neue Hygieneregeln für erforderlich.

Verbandschef Meidinger sagte der "Bild"-Zeitung, wenn wieder alle Schüler der Klasse in einem Raum säßen, sei eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts sinnvoll, so wie in asiatischen Ländern. Allerdings erschwere das ordentlichen Unterricht. Weiter schlug Meidinger umfassende, regelmäßige Corona-Tests von Lehrern und Schülern sowie Notfallpläne im Fall von steigenden Infektionen vor.



Die Kultusminister der Länder wollen so bald wie möglich wieder zu einem normalen Schulbetrieb zurückzukehren. An Grundschulen in Sachsen gibt es bereits Unterricht im gewohnten Klassenverband. In Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen soll dies in den kommenden Tagen umgesetzt werden.