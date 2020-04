Der Deutsche Lehrerverband rechnet wegen der Corona-Krise mit einer langen Ausnahmesituation für die Schulen.

Verbandspräsident Meidinger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Schulen würden auf absehbare Zeit nicht so sein wie vor Corona. Ausflüge, Klassenfahrten oder Schulkonzerte werde es erst einmal nicht geben. Er sprach sich dafür aus, die Schulen nach Ostern schrittweise wieder zu öffnen. Zunächst könnten die Abschlussklassen wieder in die Schulen kommen. Um eine räumliche Entzerrung zu ermöglichen, könnten nach und nach die anderen Klassenstufen folgen.



Meidinger nannte es riskant, noch lange auf digitalen Unterricht zu setzen. Viele Kinder würden dadurch komplett abgehängt, vor allem solche, deren Familien sich keinen Computer leisten könnten und solche, in denen kein Deutsch gesprochen werde.