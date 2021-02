Der Deutsche Lehrerverband mahnt wegen der grassierenden Virus-Varianten zu Vorsicht und Behutsamkeit bei der Öffnung der Schulen.

Verbandspräsident Meidinger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Mutation des Coronavirus sei die größte Bedrohung für eine klare und verlässliche Schulöffnungs-Perspektive. Erst ab einer Inzidenz unter 35 sollte ein vollständiger Präsenzunterricht stattfinden dürfen. Meidinger nannte es unverantwortlich, wenn Schulen beispielsweise in Sachsen oder im Saarland bereits jetzt teilweise oder sogar vollständig Präsenzunterricht einführten. In den meisten Bundesländern kehren in der kommenden Woche Kita-Kinder und Grundschüler in die Einrichtungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.