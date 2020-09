Nach dem Start des neuen Schuljahres befinden sich einem Zeitungsbericht zufolge derzeit rund 50.000 Schüler in Quarantäne.

Das habe eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien der Länder ergeben, berichtete die "Bild"-Zeitung. Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) sagte dem Blatt, die Zahl zeige, dass man nach wie vor mitten in der Pandemie sei und dies bereits wieder voll auf den Schulbetrieb durchschlage.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, warnte vor einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen an den Schulen. Er geht davon aus, dass sich die Zahl in den nächsten drei Monaten noch mehr als verdoppeln werde, wahrscheinlich sogar vervielfachen. In der Folge dürfte es immer schwieriger werden, Infektionsausbrüche zu kontrollieren und einzudämmen, sagte Meidinger. Inzwischen steige auch die Zahl der Fälle, bei denen eine Ansteckung innerhalb der Schule als wahrscheinlich gelten könne.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.