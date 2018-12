Im Streit über die Digitalisierung von Schulen hat Bundesbildungsministerin Karliczek an die Länder appelliert, der geplanten Grundgesetzänderung zuzustimmen.

Bund und Länder hätten eine sehr gute Vereinbarung erarbeitet, sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Bund will für den sogenannten Digitalpakt Schule innerhalb von fünf Jahren fünf Milliarden Euro bereitstellen. Dazu ist eine Grundgesetzänderung vorgesehen. Der Bundestag hat dem Vorhaben mit Zwei-Drittel-Mehrheit zugestimmt. Eine Billigung des Bundesrats steht noch aus. Mehrere Ministerpräsidenten äußerten die Befürchtung, damit werde zu stark in die Länderhoheit in der Bildungspolitik eingegriffen.