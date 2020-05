Der nordrhein-westfälische Familienminister Stamp kann sich einen Alleingang seines Bundeslandes bei der Öffnung von Kitas vorstellen.

Sollte Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch keinen einheitlichen Öffnungskurs beschließen, lasse man sich nicht noch eine Woche vertrösten, sagte der FDP-Politiker im Podcast "Morning Briefing" des Journalisten Steingart. Die Situation von Familien und Kindern in der Corona-Krise sei in den vergangenen Tagen und Wochen zu kurz gekommen. Man müsse den Kindern möglichst zügig wieder Zugang verschaffen und gleichzeitig organisieren, dass Tagespflegepersonen und Erzieher sich sicher fühlten, auch in Zeiten der Pandemie. Stamp betonte, dies sei mit einem "improvisierten Betrieb" der Kitas möglich.