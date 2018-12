Nordrhein-Westfalen führt zum Wintersemester 2019/2020 eine Landarztquote in Medizin-Studiengängen ein.

Damit soll nach den Vorstellungen der Regierungskoalition von CDU und FDP dem Ärztemangel in ländlichen Regionen entgegengewirkt werden. Der Landtag in Düsseldorf beschloss das entsprechende Gesetz. Wer sich vertraglich verpflichtet, zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten, kann sich auf einen der rund 170 Landarzt-Studienplätze bewerben - unabhängig vom üblichen Numerus clausus. Die Quote soll zunächst für knapp acht Prozent der Medizin-Studienplätze gelten. Eine Landarztquote ist auch in Bayern geplant.