An Sachsen-Anhalts Schulen fehlen nach Angaben der Landesregierung derzeit rechnerisch 600 Vollzeitlehrkräfte, um alle Unterrichtsangebote wie geplant abzudecken.

Die errechnete Unterrichtsversorgung sei erneut gesunken, heißt es. Im laufenden Schuljahr lag sie bei 96,3 Prozent. Landes-Bildungsminister Tullner sagte in Magdeburg, es fehle nicht an Geld oder Stellen, es fehle an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. In diesem Jahr seien bereits mehr als 800 neue Lehrkräfte eingestellt worden.