Bundespräsident Steinmeier sieht weiterhin Defizite bei der Chancengleichheit in Deutschland.

Bereits in den Kitas herrschten ungleiche Startbedingungen, sagte Steinmeier bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Bundesrepublik habe hier noch Nachholbedarf. Der Bundespräsident verwies in diesem Zusammenhang auf die besondere Lage von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. Zugleich warb Steinmeier für ein Umdenken bei der Berufsfindung. Chancengleichheit sei in einer Gesellschaft erst dann hergestellt, wenn es nicht als Unglück begriffen werde, dass Kinder aus Akademikerfamilien eine Berufsausbildung machten. Diese sei heute anspruchsvoll genug, meinte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.