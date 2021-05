Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Suding, hält den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen für schwer umsetzbar.

Schon jetzt gebe es eine riesige Fachkräftelücke bei Erzieherinnen und Erziehern, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das "funkelnde Versprechen" werde ohne Personal zur Enttäuschung. Die Bundesregierung müsse endlich in die Personalgewinnung investieren, forderte Suding. Nötig seien unter anderem eine bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsperspektiven für Erzieherinnen und Erzieher. Nur so werde dieser wichtige Beruf für mehr junge Menschen attraktiv.



Das Bundeskabinett hatte gestern einen Gesetzentwurf gebilligt. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen Kinder im Grundschulalter einen Betreuungsanspruch von mindestens acht Stunden an Wochentagen haben, auch in den Ferien.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.