Bundesforschungsministerin Karliczek hat Eckpunkte für die künftige Zusammenarbeit mit Afrika vorgestellt.

Im Rahmen der sogenannten "Afrika-Strategie" sollen 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Das Geld fließe in die gemeinsame Lösungssuche in Bereichen wie demografische Entwicklung, Jugendarbeitslosigkeit und Klimawandel, sagte die CDU-Politikerin Karliczek in Berlin. Bildung und Forschung seien zentral, um Zukunft zu gestalten, das Wachstum der Märkte anzuregen und Arbeitsplätze zu schaffen.