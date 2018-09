Finanzminister Scholz hat im Bundestag für eine Gundgesetzänderung geworben.

Der Bund will die Kommunen bei der Verbesserung ihrer Bildungsinfrastruktur und beim Bau von Sozialwohnungen finanziell stärker unterstützen. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf sollen bestehende Vorgaben des Grundgesetzes geändert werden, die eine derartige Mitfinanzierung behindern oder sogar ausschließen. Mit Blick auf Kritik an den vorgesehenen Änderungen betonte Scholz, Länder und Gemeinden gäben rund 130 Milliarden Euro für Bildung aus. Die geplante Unterstützung des Bundes belaufe sich auf 5,5 Milliarden Euro. Darin könne er keine Gefährdung des Föderalismus sehen. Die Länder sollten für Bildung zuständig bleiben, meinte Scholz.



Der AfD-Abgeordnete Frömming hingegen sieht in der geplanten Änderung einen unzulässigen Eingriff in die Haushaltshoheit und Eigenständigkeit der Länder. Der Bund wolle sich so Einflussrechte sichern. Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden Lindner geht die Änderung des sogenannten Kooperationsverbots bei Bildung, Bau und Verkehr nicht weit genug. Langfristig müsse man zu einem Kooperationsgebot kommen.