Angesichts der wieder steigenden Coronavirus-Infektionsraten fordert der SPD-Politiker Lauterbach neue Pläne zur Organisation des Schulbetriebs.

Es müsse sichergestellt werden, dass der Präsenzunterricht an den Schulen weitergehen könne, sagte Lauterbach der Funke Mediengruppe. Dafür gebe es bislang zu wenig Konzepte. Er verwies darauf, dass bei sinkenden Außentemperaturen in den kommenden Monaten die Fenster der Klassenzimmer nicht mehr ständig offen sein könnten. Notwendig seien daher entweder Lüftungsanlagen oder Konzepte, um ausreichende Abstände sicherzustellen.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, betonte, die eigentliche Bewährungsprobe stehe noch bevor. Dass es bisher so gut funktioniert habe, liege weniger an vollmundigen Hygieneplänen der Kultusministerkonferenz und der einzelnen Landesministerien, sondern daran, dass das Infektionsgeschehen derzeit noch überschaubar sei, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.