In Niedersachsen haben Caritas und Diakonie auf das Problem hoher Kosten für Schulmaterialien aufmerksam gemacht.

Mit durchschnittlich 269,51 Euro pro Schuljahr seien die Kosten an Gymnasien besonders hoch, teilten die beiden Verbände in Oldenburg mit. Viele Familien könnten sich das kaum leisten. Der Zuschuss, der den Schülern aus dem staatlichen Bildungs- und Teilhabepaket zustehe, sei viel zu niedrig, hieß es. Danach hätten Kinder aus einkommensschwachen Familien einen Anspruch auf 70 Euro zu Beginn des Schuljahres und auf weitere 30 Euro zu Beginn des zweiten Halbjahres. - Laut Caritas und Diakonie benötigt jeder fünfte der 823.000 Schüler in Niedersachsen zusätzliche Unterstützung.